Addio all’avvocato Buzzanca Fu assessore con Veneziani

È mancato a 75 anni Pierluigi Buzzanca, avvocato molto conosciuto a Bergamo anche per la sua attività politica, che l’ha portato a rivestire il ruolo di assessore nella giunta Veneziani. Dalla Sicilia la sua famiglia si era spostata a Tripoli per lavoro, Pierluigi nasce in provincia di Treviso, dove i genitori si trovavano per una visita da parenti. Si iscrive al liceo per gli italiani all’estero, studia giurisprudenza a Roma e nei primi anni settanta si trasferisce a Bergamo, dove conosce Loredana, il grande amore della sua vita. «È tornato in Libia solo quando Gheddafi ha cacciato gli italiani con un colpo di Stato – ricordano commossi i figli Marco e Massimo –. Voleva subire la stessa sorte degli altri italiani e stare vicino ai suoi familiari».