Adesso le bellezze di Bergamo si scoprono sugli «Ape Tuk Tuk»

Hanno debuttato a Bergano i nuovi Tuk Tuk turistici che permettono di spostarsi in città con quattro mezzi di trasporto elettrici pronti a percorrere mini viaggi alla scoperta dell’arte e della cultura, ma anche della cucina, del divertimento e dello shopping.

Nel linguaggio dei fumetti «toc toc» è il suono di chi sta bussando alla porta. Un suono molto simile a quello, «Tuk Tuk», che Bergamo ha scelto come «risposta» da dare ai moltissimi visitatori, con una sorta di «Ape calessino» più grande e accogliente costruito in Olanda. Dietro alla nuova avventura ci sono sette imprenditori che hanno deciso di fare squadra con il Consorzio Turistico di Bergamo. Un nuovo modo per ammirare le bellezze della città, con lo sguardo che può spaziare libero in ogni direzione, con la possibilità di avere una guida che illustri ogni segreto, compresi quelli più antichi, della città. Fra le proposte attive ci sono il Tuk Ride Tour - Click and go, che sale da Città Bassa fino a San Vigilio, una delle tre esperienze prenotabili dal sito di Visit Bergamo.