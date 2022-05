«Adunata di Rimini: puntiamo ai 4mila di Milano del 2019»

Dopo l’emergenza sanitaria, durante la quale gli alpini sono sempre stati in prima fila, le penne nere della sezione di Bergamo non vedono l’ora di rimettersi in marcia. «Dopo due anni di stop forzato - dice il presidente sezionale Giorgio Sonzogni - i gruppi stanno riprendendo la vita associativa. Il calendario è già fitto di appuntamenti con alcuni gruppi che festeggiano anniversari importanti, come San Giovanni Bianco e Bracca con il centenario di fondazione».