Affronta ladro fuori dal negozio: la colluttazione e poi la fuga

Una Guardia giurata ha interrotto il furto in atto in un centro «money transfer» di Verdellino.

In due avevano preso di mira il locale dello ««Small world. Money transfer» di Verdellino pensando di farla franca, senza però fare il conto con l’arrivo di una guardia giurata della Sorveglianza italiana che ha interrotto l’incursione, ingaggiando una breve colluttazione con il malfattore che è poi riuscito a fuggire.

Teatro dell’accaduto, nella notte tra lunedì e ieri, l’attività gestita da un pachistano in piazza Affari, protetta da una saracinesca scorrevole a maglie, insufficiente però a impedire l’azione pianificata dei due individui. La finalità era di entrare nel negozio, come poi accaduto, e sperare di trovare più soldi possibile. L’episodio si è verificato ieri poco prima delle 2, quando gli scassinatori si sono avvicinati al loro obiettivo, posto al civico 25 della piazza. Con l’ausilio di un apposito attrezzo la saracinesca è stata tranciata in sei punti, nella parte inferiore e in corrispondenza della porta d’ingresso.