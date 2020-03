Agenti inflessibili, via alle multe a Gorle E un video scatena la polemica sui social

L’emergenza sanitaria non ferma la pulizia delle strade e con essa nemmeno le polemiche. In modo particolare lunedì 23 marzo a Gorle ha scatenato molto scalpore quanto successo in via Martinella dove alcuni residenti sono stati multati dalla polizia locale per aver lasciato le loro auto nel parcheggio sotto casa durante il momento settimanale dedicato alla pulizia della strada, previsto ogni lunedì mattina dalle 8 alle 9.

In una situazione così difficile e delicata, dove nessuno può muoversi se non per lavoro e per gravi motivi di necessità o di salute, queste sanzioni per divieto di sosta hanno suscitato numerose polemiche, che sono state amplificate con un video postato su Facebook che in poche ore è diventato virale.