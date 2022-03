Aggressioni al personale sanitario, in tre anni 135 episodi e 29 infortuni

In tre anni quasi 400 giornate di lavoro perse, per infortuni dovuti a forme di violenza: percosse, pugni, schiaffi spintoni. Sono i numeri, e riguardano solo i casi emersi, raccolti dall’Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo in occasione della prima Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari, indetta con il decreto del 27 gennaio firmato dal ministro della Salute Roberto Speranza di concerto con il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e dell’Università e della Ricerca Maria Cristina Messa.