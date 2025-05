Al via il Conclave, a San Pietro la Messa pro eligendo. I Cardinali in Sistina nel pomeriggio

I Cardinali, sia quelli che partecipano al Conclave che i non elettori, nella Basilica di San Pietro hanno partecipato la Messa «Pro eligendo Romano Pontifice» concelebrata dai Cardinali elettori e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re.

«Fra i compiti di ogni successore di Pietro vi è quello di far crescere la comunione fra le persone, i popoli e le culture», ha detto Re. Alle 16.30 , con la processione degli elettori dalla cappella Paolina alla Sistina inizieranno le operazioni del Conclave, con l’extra omnes, la prima votazione e la fumata prevista verso le 19.

«I Cardinali elettori esprimeranno il loro voto nella Cappella Sistina, dove - come dice la Costituzione Apostolica Universi dominici gregis - “tutto concorre ad alimentare la consapevolezza della presenza di Dio, al cui cospetto ciascuno dovrà presentarsi un giorno per essere giudicato”» ha ricordato il Cardinale decano Giovanni Battista Re nella messa «Pro eligendo Romano Pontifice».

«Preghiamo quindi perché lo Spirito Santo, che negli ultimi cento anni ci ha donato una serie di Pontefici veramente santi e veramente grandi, ci regali ora un Papa secondo il cuore di Dio per il bene della Chiesa e dell’umanità», ha proseguito Re nell’omelia.

«Il mondo di oggi attende molto dalla Chiesa per la salvaguardia di quei valori fondamentali, umani e spirituali, senza i quali la convivenza umana non sarà migliore né portatrice di bene per le future generazioni» ha detto Re a conclusione dell’omelia. «La Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, intervenga con la sua materna intercessione, perché lo Spirito Santo illumini le menti dei Cardinali elettori e li renda concordi nell’elezione del Papa di cui ha bisogno il nostro tempo», ha aggiunto.