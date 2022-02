Piazza Matteotti diventa più verde per la «Capitale della Cultura»: i lavori da martedì

Dopo il trasferimento dell’ippocastano a Parco Suardi, avvenuto poco più di una settimana fa, partono i lavori per la riqualificazione del terzo lotto del centro piacentiniano. Mentre progrediscono i cantieri di primo e secondo lotto, ovvero Piazza Dante e Largo Gavazzeni, entrambi in conclusione in primavera, il Comune di Bergamo avvia la sistemazione di piazza Matteotti : uno sforzo pensato per completare il centro città – con un intervento di riassetto e di riordino epocale, il primo vero dalla realizzazione del centro novecentesco della città – entro la fine dell’anno, alla vigilia cioè dell’appuntamento con la Capitale della Cultura 2023.