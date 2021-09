Alla Fiera di Sant’Alessandro in 35 mila per la ripartenza

La fiera di Sant’Alessandro ha registrato un successo di pubblico oltre ogni più rosea aspettativa. Nei tre giorni della kermesse hanno visitato la manifestazione più di 35 mila persone, in linea con i numeri dell’edizione 2019, un ottimo risultato per il primo evento fieristico organizzato dopo la pandemia. I padiglioni di via Lunga sono tornati alla vocazione originaria dopo aver ospitato il grande ospedale da campo, che per Bergamo ha rappresentato con orgoglio un luogo di cura, ma anche di speranza verso il futuro, grazie al centro vaccinale più grande della provincia.

La 18ª edizione della rassegna, dedicata al mondo dell’agricoltura e della zootecnica, ha fatto registrare il tutto esaurito nelle aree espositive: 163 imprese in rappresentanza di 13 Regioni italiane e 4 nazioni straniere. Tutti i visitatori sono entrati senza nascondere una certa emozione. Se prima i padiglioni rappresentavano solo un freddo contenitore dove organizzare appuntamenti di settore, oggi raccontano una storia vissuta che rimarrà scolpita nella memoria dei bergamaschi.