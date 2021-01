Altri cinque giorni in zona arancione Ecco cosa si potrà fare e cosa no

Bergamo si sveglia ancora in zona arancione, colore con il quale dovrà convivere almeno fino a venerdì 15 gennaio, per quando è atteso il prossimo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, che entrerà in vigore da sabato.

Il fine settimana è stata una sorta di prova generale delle nuove disposizioni, con cui devono ancora prendere confidenza cittadini e addetti ai lavori, decisamente più preparati e abituati alle regole applicate nelle ultime settimane, caratterizzate da zone gialle e rosse.

Da lunedì 11 gennaio sono permessi liberamente gli spostamenti dalle 5 alle 22, ma all’interno dei confini del proprio Comune per fare acquisti, esercitare attività motoria, visitare parenti e amici, recarsi in chiesa o in altri luoghi di culto. In tutti questi casi non è richiesta alcuna autocertificazione. È prevista un’eccezione per i residenti nei Comuni fino a 5 mila abitanti, che possono spostarsi liberamente, sempre dalle 5 alle 22, entro 30 chilometri dal confine del proprio paese, ma è fatto salvo il divieto di dirigersi verso i capoluoghi di provincia. Ci si potrà recare anche negli altri Comuni e capoluoghi e in diversi orari, solo per motivi di lavoro, salute o necessità (rimane dunque esclusa la visita a parenti e amici). Per spostamenti verso altri Comuni è sempre richiesta l’autocertificazione, perché si deve dimostrare che lo spostamento rientra tra quelli consentiti dal Dpcm.