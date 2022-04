Altro bus in viaggio senza assicurazione: scatta la multa a Romano

Un bus circolava con l’assicurazione scaduta dallo scorso febbraio a Romano con studenti a bordo. Martedì mattina 12 aprile è stato fermato dalla Polizia locale. L’episodio non è una novità, infatti poche settimane fa era accaduto per un altro mezzo. Si tratta della stessa ditta che gestisce il trasporto scolastico per diversi studenti di paesi della vicina provincia di Brescia, diretti al polo scolastico della scuola superiore di Romano . Non sono bus delle autolinee del Tpl (trasporto pubblico locale) che gravitano su Romano, ma di un servizio speciale per gli studenti. Diversamente i giovani pendolari, usando i collegamenti del servizio pubblico, dovrebbero affrontare tempi di viaggio più lunghi.