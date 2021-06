Ancora tensioni alla stazione: Polizia disperde un gruppo di giovani sul treno

L’episodio si è verificato nella tarda serata di sabato 19 giugno: un gruppo di ragazzi diretto a Milano ha aggredito verbalmente il personale in servizio sui treni e non era munito di biglietto.

Ancora tensione alla stazione autolinee di piazzale Marconi: nella tarda serata di sabato 19 giugno, tre volanti della Polizia di Stato sono intervenute per fermare un gruppo di ragazzini che rientravano nel Milanese in treno dopo aver trascorso la serata a Bergamo . Il gruppetto di giovani infatti era in gran parte senza biglietto e ha aggredito verbalmente il personale ferroviario in servizio. Sono stati proprio i controllori a chiedere l’intervento delle Forze dell’ordine. La Polizia ha allontanato alcuni dei ragazzi e altri hanno pagato il biglietto e sono saliti sul convoglio. Il treno delle 23 di Trenord da Bergamo a Milano Centrale è così partito con oltre mezz’ora di ritardo in danno anche agli altri passeggeri.