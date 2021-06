Ancora una tragedia sul Gran Zebrù: muore una bergamasca, ferito il compagno di cordata

La tragedia a quasi 2.800 metri di quota nel territorio comunale di Valfurva, in provincia di Sondrio. La vittima è una donna della provincia di Bergamo, ferito il suo compagno di cordata che ha subito un forte shock.

L’incidente si è verificato all’uscita del Canale Pale Rosse. Superato questo passaggio difficile, i due alpinisti si erano sganciati dalla corda per proseguire lungo la cresta verso la vetta. Improvvisamente la donna è scivolata e precipitata per 600 metri, morendo sul colpo . Si è subito messo in moto il soccorso alpino di Solda poi si sono aggiunti anche i colleghi della Valtellina e della Guardia di finanza.