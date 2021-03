Aria, bando da 18 milioni

per allestire centri vaccinali

Nell’attesa dei vaccini, mano agli allestimenti. Aria, l’Agenzia regionale per l’innovazione e gli acquisti, ha pubblicato un bando «per la progettazione e fornitura in noleggio chiavi in meno di strutture temporanee da utilizzare per la somministrazione dei vaccini anti Covid».