Aria umida in arrivo, possibili piogge dalla serata

Un nuovo peggioramento del tempo è previsto in questo sabato 31 luglio: la saccatura atlantica sul nord Italia attiverà forti correnti meridionali in quota che trasporteranno masse d’aria piuttosto umide in direzione delle Alpi Orobie. Quest’ultime fungeranno da sbarramento come spesso succede con le correnti meridionali: da tale situazione potrebbero attivarsi forti rovesci e temporali proprio a ridosso delle vette maggiori.

Dalla serata di sabato, anche la fascia prealpina e pedemontana avranno buone probabilità di pioggia. Il quantitativo di precipitazioni, comunque, dipenderà dall’intensità dei venti, capaci di «spingere» velocemente le nubi verso Nord senza che queste possano scaricare preventivamente la pioggia. Secondo le previsioni, la fascia oraria con maggior probabilità di pioggia, andrà dal tardo pomeriggio fino a domenica mattina 1° agosto.