Asfaltature 2022, il Comune di Bergamo stanzia un milione di euro. Si rinnovano 51mila mq di strade in città

Il progetto – a cui seguirà poi l’iter di aggiudicazione dei lavori, che quindi avranno luogo nell’arco del 2022 – ha valore di un milione di euro: cifra tonda, quindi, a dimostrare un incremento della spesa che il Comune di Bergamo ha deciso di destinare alla voce annuale delle manutenzioni delle strade cittadine, anche in vista del grande appuntamento con la Capitale Italiana della Cultura 2023.

Le strade che saranno oggetto di lavori nel prossimo anno saranno:

Via Baioni, per 9.130mq

Via Borfuro e Piccinini, per 1.528mq

Via Castagneta, per 8.760mq

Via del Carroccio, per 2.402mq

Via Crocefisso, per 1.690mq

Via Fara, per 5.350mq

Via Frizzoni, per 2.862mq

Via Ruggeri da Stabello, per 5.500mq

Via Rosmini, Adua, Vittorio Emanuele, per 2519mq

Via Stoppani e via Casalino, per 1.700mq

Via Suardi, per 5.250mq

Via Sudorno, Astino per 1.530mq

Via Vetta, per 1.975mq

Marciapiedi di varie vie per 1.200mq