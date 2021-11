Assalto a un pub in centro nella notte: ferita una cameriera di 24 anni. Ipotesi scontro tra tifoserie

Ancora da chiarire la matrice dell’assalto al «The Ritual Pub» di via Francesco d’Assisi avvenuto intorno a mezzanotte.

Il pub di via Francesco d’Assisi, in pieno centro a Bergamo, è stato preso d’assalto nella notte da un gruppo di giovani con volti coperti da cappucci e sciarpe nere . L’assalto - di cui è ancora da chiarire la matrice - è avvenuto intorno a mezzanotte tra domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre: una ventina di giovani con i volti coperti da sciarpe, cappellini e cappucci neri hanno caricato gli avventori del «The Ritual Pub» di via Francesco d’Assisi a Bergamo. Alcuni avventori del pub li hanno filmati.