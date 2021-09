Assegno per i figli, partenza tiepida: meno di 5 mila domande in due mesi

Meno di 5 mila domande in due mesi, addirittura sotto la media nazionale. In provincia di Bergamo l’assegno temporaneo per i figli è partito con il freno a mano tirato. La misura ponte introdotta dal Governo dal 1° luglio, in attesa dell’assegno universale - il cui debutto è previsto a inizio 2022 - fatica a entrare nei pensieri degli italiani e più ancora dei bergamaschi. Sulle 30 mila famiglie che ne avrebbero diritto nella nostra provincia, al momento (i dati sono aggiornati ai primi di settembre) sono appena 4.793 quelle che hanno fatto richiesta per riceverlo, vale a dire circa il 16%, per 8.741 figli minori. A livello nazionale i dati diffusi dall’Inps parlano di 346 mila domande su poco più di un milione e 800 mila aventi diritto, pari al 19%. Di queste, fa sapere l’Istituto di previdenza, ne sono state pagate al momento 152 mila (il 44%), pari a circa 2.100 in provincia di Bergamo. Per le altre servirà probabilmente ancora qualche giorno.