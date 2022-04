Astino capitale del paesaggio, i 12 Paesi europei estasiati: «Simbiosi uomo-natura»

Il complesso monumentale di Astino alle spalle, un breve percorso nel bosco che profuma di fiori di sambuco e la vista si apre su ciò che resta del fu castello dell’Allegrezza, futuro Centro internazionale di studi e ricerca sul paesaggio. È meraviglia negli occhi dei delegati dei 12 Paesi intervenuti venerdì 29 aprile all’ultima giornata del «Forum delle selezioni nazionali della settima sessione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa» , promosso dal Consiglio d’Europa e dalla Fondazione Mia, ospitato nell’ex monastero di Astino che, con il progetto «La biodiversità in città», lo scorso dicembre si è aggiudicato il «Landscape Award of the Council of Europe» 2020-2021.