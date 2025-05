Atlante Fidaldo, per orientarsi tra regole e incentivi del lavoro domestico

In occasione della Giornata internazionale della famiglia, Fidaldo - Federazione italiana dei datori di lavoro domestico - rinnova l’impegno al fianco delle famiglie che quotidianamente affidano la cura dei propri cari a lavoratori e lavoratrici domestici, come colf, badanti e babysitter.

L’Atlante Fidaldo

Promuovendo politiche che ne tutelino diritti e bisogni, mettendo a disposizione strumenti concreti per una gestione consapevole e regolare: tra questi l’Atlante Fidaldo, una mappa interattiva online che raccoglie le iniziative e le buone pratiche attivate sui territori, offrendo un quadro aggiornato dei principali strumenti disponibili per sostenere il lavoro privato di cura: servizi di orientamento, sportelli informativi, registri di assistenti familiari, percorsi formativi, incentivi economici, contributi per l’assunzione regolare.