Colf e badanti, aumentano gli stipendi, ma non sarà stangata per le famiglie

Sono figure professionali preziose, essenziali per garantire l’assistenza a casa di anziani e persone fragili. Per molte famiglie però le badanti – così come anche le colf – sono un costo difficile da sostenere. Dopo la «stangata» del 2023 , quest’anno però l’adeguamento dei minimi retributivi di queste lavoratrici – previsto ogni anno dal contratto collettivo nazionale – è solo del +0,56%, contro il +9,2% di un anno fa. Lo spiega la Fidaldo, la Federazione italiana dei datori di lavoro domestico: «Una buona notizia per le famiglie datrici di lavoro domestico, che permette loro di affrontare con maggiore serenità il nuovo anno e di ammortizzare i cospicui aumenti registrati lo scorso anno. Solo a titolo di esempio la classica colf assunta a ore e inquadrata nel livello B passerà da 6,58 a 6,62 euro l’ora, con un incremento di 0,04 euro ogni ora lavorata, mentre la badante convivente per persona non autosufficiente, inquadrata nel livello Cs, passerà da 1.120,76 a 1.127,04 euro al mese, con un incremento dello stipendio di 6,28 euro. Ricordiamo che si tratta di valori minimi, che in alcuni casi possono essere già assorbiti dalle retribuzioni effettive, regolate da logiche di mercato».

Manca la formazione

Se i bisogni della popolazione anziana crescono, le figure professionali spesso però mancano: soprattutto, mancano quelle adeguatamente formate. Parte da questo presupposto l’iniziativa dell’Assindatcolf, l’Associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, che lancia a Bergamo il suo primo corso di formazione gratuita «per assistenti familiari che vogliono migliorare competenza e professionalità nella cura e nell’assistenza a persone anziane o a ridotta autonomia». Lezioni al via da sabato 17 febbraio con 64 ore complessive di formazione (metà in aula in via Monte Gleno 2, l’altra metà online), grazie alla collaborazione con l’Abf, l’Azienda Bergamasca Formazione. L’obiettivo, spiegano dall’Assindatcolf, è «offrire un pacchetto di lezioni con moduli di teoria e pratica e veri e propri laboratori, come quello di lavaggio e stiro. Ma non solo, il corso punta infatti ad approfondire anche tutti gli aspetti legati alla relazione di aiuto con la persona anziana, con focus su come mantenere la cura e l’igiene anche nei casi di malati non in grado di deambulare e su come gestire le eventuali emergenze e la chiamata ai soccorsi. Si parlerà, infine, anche di deontologia professionale e di contratto collettivo».