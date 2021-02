Auto contro tir a Piancamuno, muore 71enne Statale 42 chiusa al traffico

Statale 42 chiusa e traffico difficoltoso nella zona al confine tra la provincia di Brescia e Bergamo per un tragico incidente.

Schianto mortale nel pomeriggio giovedì 18 febbraio verso le 16 sulla Statale 42 a Piancamuno in provincia di Brescia la confine con la Bergamasca. Per cause che sono ancora al vaglio dei carabinieri di Breno un’auto e un camion si sono scontrati e l’uomo allea guida dell’auto, un 71enne è morto sul colpo.

Inutile il tentativo di soccorso da parte del personale medico inviato con l’elicottero da Bergamo. La strada alle 18 era ancora chiusa al traffico.