Aveva penna-pistola in camera da letto a Bonate Sotto, 24enne arrestato a Milano

Un 24enne è stato arrestato a Milano per la detenzione di una pistola a forma di penna con 110 cartucce.

Giovedì sera gli agenti hanno fermato l’italiano assieme a un connazionale di 49 anni e un marocchino di 28 all’angolo tra via Teodosio e via Wildt, a Milano, e durante il controllo il 49enne ha minacciato e insultato i poliziotti, rimediando una denuncia per resistenza e oltraggio.

Il marocchino è stato invece indagato perché irregolare, mentre il 24enne è stato arrestato dopo la perquisizione del suo appartamento a Bonate Sotto dove all’interno di una scatola nascosta in camera da letto hanno trovato la pistola modificata e le cartucce.