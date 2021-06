Avevano picchiato e rapinato un 16enne per 2 euro: arrestati due minorenni

L’arresto venerdì 11 giugno. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Tribunale per i Minorenni di Brescia, nei confronti di due giovani, classe 2005, ritenuti responsabili della rapina avvenuta la sera del 25 febbraio scorso in via San Carlo, angolo Salita della Scaletta ai danni di un coetaneo.

Quel giorno un sedicenne, mentre da via Porta San Giacomo si dirigeva a piedi verso la funicolare di viale Vittorio Emanuele II, era stato bloccato da tre giovani che, dopo averlo immobilizzato, lo avevano più volte colpito con diversi pugni al volto e al corpo, impossessandosi del suo portafogli che conteneva soltanto 2 euro.