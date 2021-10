Azzano, incentivi ai giovani per le patenti: «Contributi da 400 a 600 euro»

In Italia si stima una mancanza di 17mila conducenti di camion, fenomeno che riguarda da vicino tutti i paesi del continente europeo. Ed ecco che il Comune di Azzano San Paolo ha aperto un bando (chiamato «AUTO-nomia strada facendo) a favore dei giovani dai 18 ai 30 anni per erogare un contributo a copertura di parte dei costi sostenuto nel corso dell’anno per acquisire la patente di guida (dal tipo B al tipo D): un incentivo con pochi eguali a livello nazionale, ideato per sostenere l’autonomia dei giovani cittadini e favorire processi di inserimento lavorativo. Il contributo è di massimo 400 euro per le patenti di tipo B e C, mentre è di 600 euro per le patente dal tipo C1 al D. La patente C, in particolare, è quella che abilita alla guida dei «camion» ovvero dei veicoli adibiti al trasporto cose in conto proprio (per il trasporto professionale invece adesso è richiesta, in aggiunta alla patente C, anche la CQC merci). Dal 19 gennaio 2013, per guidare camion di limitato tonnellaggio, è possibile conseguire la patente C1, che è una patente dunque «più piccola» rispetto a quella di categoria C.