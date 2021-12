Basket in lutto: addio a Signorelli, il presidentissimo dell’Alpe in A1. Giovedì mattina i funerali a Chiuduno

Lutto nel mondo del basket e dell’imprenditoria bergamasca. Improvvisamente ci ha lasciato il geometra Dante Signorelli, 87 anni, residente in città, in viale Vittorio Emanuele. È stato un infarto a portarselo via martedì mattina, dopo che un paio di giorni prima era stato ricoverato all’ospedale Humanitas Gavazzeni.

Nell’ambito della pallacanestro, Signorelli aveva legato il suo nome al doppio salto della squadra dell’Alpe dalla Serie A2 alla A1 con il successo nel campionato 1982/83 . Un traguardo storico visto che l’Alpe è l’unica compagine orobica, sino ad ora, ad aver militato nella massima divisione nazionale. Nel mondo del pallone a spicchi era entrato come consigliere nel 1978, sempre nell’Alpe, per poi diventare tre anni dopo presidente ricevendo il testimone dall’indimenticabile Ferruccio Valoncini.