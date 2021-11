Bergamo, due sedicenni rapinati sul treno: strappata una catenina, presi i soldi

Il treno non aveva ancora lasciato la stazione di Bergamo quando, sabato pomeriggio, due ragazzi di 16 anni e una ragazza di 15, tutti residenti nella zona dell’Isola, sono stati rapinati da un uomo sui trent’anni, forse senegalese, che ha strappato la catenina dal collo di uno dei due ragazzi e prelevato due banconote da dieci euro dal portafogli dell’altro, dopo aver dato un pugno alla gamba di quest’ultimo perché non si muovesse.

L’episodio, avvenuto attorno alle 17,10 di sabato 20 novembre, è stato denunciato dai tre ragazzi alla polizia ferroviaria, contattata tramite il 112 direttamente da loro dal treno, non appena l’aggressore si è dileguato con altri due connazionali. Le successive ricerche nella zona non hanno dato esito: i tre amici erano arrivati in treno a Bergamo nel primo pomeriggio di sabato per trascorrere alcune ore in centro. Attorno alle 17 avevano poi raggiunto la stazione per tornare a casa. Saliti sul Bergamo-Milano Porta Garibaldi (sarebbero poi scesi nell’Isola, dove vivono: non precisiamo ulteriormente le località, trattandosi di minorenni), si sono seduti nella penultima carrozza, occupando tre del classico gruppo di quattro posti in cui sono divisi i convogli. I due maschi si sono seduti uno accanto all’altro, mentre la ragazza davanti a loro.