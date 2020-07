Bergamo, nasce il mercato virtuale Già una 70ina gli ambulanti online

L’idea di portare le bancarelle on line è venuta durante il lockdown a Giovanni Notarnicola, professionista che supporta le aziende nella loro trasformazione digitale. Accesa la lampadina, l’esperto del web ha subito coinvolto due colleghe esperte della rete, la bergamasca Elisabetta Giazzi e la milanese Erika Vaniglia.

«Il progetto è stato realizzato nel giro di qualche settimana, senza mai vederci – racconta Notarnicola, che vive a Gallarate –. Abbiamo subito condiviso la filosofia, nell’ottica del sostegno ad un’economia solidale e locale, aiutando i mercati ad evolvere, un settore che è minacciato dalle piattaforme di e-commerce e che avrebbe bisogno di innovazione». A maggio il sito era già on line e le prime adesioni iniziavano ad arrivare, «ognuno di noi – spiegano da vaialmercato.it – ha contattato gli ambulanti della propria zona che cercavano di reinventarsi con la consegna a domicilio postando su Facebook o tramite contatto WhatsApp. Per questo abbiamo pensato ad una piattaforma, gratuita, che permettesse loro di vendere on line». Uno strumento che nei prossimi mesi diventerà a pagamento, «se funzionerà – premette Notarnicola -. Avrà un costo contenuto, abbiamo inoltre intenzione di trovare investitori che sposino le nostre finalità, la piattaforma infatti è nata come strumento solidale, durante l’emergenza. Abbiamo ottenuto il patrocino del Comune e avviato una collaborazione con la Fondazione Cesvi onlus». A fronte di ogni spesa, il cliente lascia una donazione dell’1%, «ma chi vuole può donare anche di più – rimarca il portavoce di vaialmercato.it –. Tutte le risorse raccolte vengono devolute al Cesvi che le restituisce alla comunità bergamasca con progetto destinato agli over 65, per portare loro medicinali e la spesa». Accedendo al sito è possibile visitare le bancarelle ed acquistare, «poi si verrà contattati dall’ambulante che consiglierà il cliente, in un rapporto di fiducia che sulle normali piattaforme digitali non si può costruire – sottolinea Notarnicola –. Anche la consegna sarà a cura dell’ambulante. L’obiettivo è coinvolgere soprattutto chi non va al mercato, offrendo qualcosa di diverso ma rispettandone lo spirito ».