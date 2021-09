Bergamo, riparte la School of medicine and surgery: studenti in ospedale fin dal primo anno

Sono 38 gli studenti che ad ottobre inizieranno il proprio percorso formativo alla School of medicine and surgery, il corso di laurea magistrale interateneo in lingua inglese a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, nato della collaborazione tra due Università italiane (Milano-Bicocca, sede del corso, e Bergamo), una britannica (Surrey) e l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, scelto come polo ospedaliero del corso. Erano 30 gli studenti immatricolati del 2017, anno di avvio di questo innovativo corso di laurea in medicina. In totale sono 167 gli studenti che nell’anno accademico 2021/2022 frequenteranno il corso, così distribuiti: 38 al primo anno, 35 al secondo, 34 al terzo, 30 al quarto e 30 al quinto.

«In questi primi anni di attività del corso di laurea in medicina in lingua inglese i numeri sono andati progressivamente crescendo, di pari passo con l’interesse generato da un corso di laurea che ha caratteristiche uniche nel panorama accademico italiano – ha spiegato Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di medicina dell’Asst Papa Giovanni XXIII e membro dell’Executive Council dell’Sms –. La principale è che gli studenti entrano in ospedale fin dal primo anno. Il dramma del Covid ha un po’ messo in crisi questo paradigma, ma con questo anno accademico gli studenti torneranno in ospedale . Riaprire la possibilità di essere tutti insieme in presenza anche nella frequenza è vitale per la didattica, perché la medicina è presenza. Qui a Bergamo abbiamo la fortuna di avere un ospedale molto grande con attività iperspecialistiche, con la possibilità per i medici del futuro di vivere esperienze uniche fin dall’inizio della propria carriera accademica ».