Bergamo, sicurezza in piazzale Alpini Il Comune: c’è già un progetto

Prima la lite, poi i colpi di fendente: resta grave, in condizioni stazionarie, ma non in pericolo di vita il quarantaquattrenne di Calcio, senza fissa dimora, accoltellato dopo una discussione con un clochard marocchino, 46 anni, che è stato poi arrestato per tentato omicidio. L’episodio, avvenuto sabato 3 ottobre verso le 17, in piazzale Alpini, ha ridato fuoco alle polemiche per la percezione di insicurezza che la gente registra nella zona tra la stazione e viale Papa Giovanni.

«Non si vuole minimizzare affatto quanto è accaduto, perché un accoltellamento in pieno giorno, in una zona centrale della città, è sempre un fatto grave. Ma posso assicurare che la situazione dell’area di piazzale Alpini è alla costante attenzione delle forze dell’ordine, il confronto nel Comitato per la sicurezza in Prefettura è assiduo – rimarca il questore di Bergamo, Maurizio Auriemma –. I servizi di controllo e di pattugliamento sono costanti e tempestivi, da parte della Questura e dei carabinieri. Nell’area della stazione e di piazzale Alpini oltre alle pattuglie delle Volanti e dei carabinieri, viene utilizzato anche un mezzo dell’Esercito con i militari già in campo per «Strade sicure», oltre che un presidio assiduo da parte della polizia locale. E l’importanza e la costanza di questi servizi è dimostrata anche dai più recenti interventi, effettuati con successo, alla Malpensata e alla stazione. Non c’è alcuna volontà di sminuire l’accaduto, ma va ribadito che l’episodio di sabato è maturato tra persone che si conoscevano e che si frequentavano e che da tempo sono note per le loro condizioni di marginalità: capisco che un accoltellamento in pieno centro faccia spaventare, ma oltre a ribadire che l’area è costantemente monitorata, si deve ricordare che si è trattato di un episodio nato tra persone che vivono un disagio sociale».