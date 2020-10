Bergamo, tamponi ai viaggiatori Si faranno all’aeroporto di Orio al Serio

Aumentano le località estere inserite nella «black list»: il governo ha stabilito che tutti i viaggiatori che entrano in Italia da Belgio, Francia, Paesi Bassi, Gran Bretagna, Irlanda del Nord, Repubblica ceca e Spagna devono sottoporsi a tampone (dall’elenco sono state escluse Croazia, Grecia e Malta): si presume che a Bergamo, con l’aeroporto di Orio al Serio che ha molti collegamenti con la destinazioni «calde», sbarchino ancora più viaggiatori di quest’estate.

E quindi, anche in previsione di un ulteriore afflusso, di un maggiore accesso ai servizi per ottenere i tamponi appena sbarcati, e per fornire un servizio ancora più pratico, cambieranno i luoghi dove poter recarsi, appena scesi dall’aereo, per il tampone richiesto dalle norme. Dalla prossima settimana, infatti, il servizio che viene svolto da quest’estate dal Gruppo San Donato nel tendone alla Fiera di Bergamo, troverà una nuova collocazione. Manca ancora la messa a punto di alcuni dettagli, ma il luogo è stata individuata: un’area aeroportuale all’esterno dello scalo di Orio. «Siamo soddisfatti che sia concretizzata questa possibilità di rendere un servizio a tutti i viaggiatori – rimarca Giovanni Sanga, presidente Sacbo, società di gestione dell’aeroporto di Orio al Serio –. Lo spazio individuato è nell’area arrivi; immediatamente a destra all’uscita dell’aeroporto. Una comodità in più per tutti, non sarà neppure necessario utilizzare l’auto». Il servizio continuerà a essere gestito dalla Smart Clinic del Gruppo San Donato: «A tutti gli operatori va il nostro grazie, per quanto fanno e stanno continuando a fare – rimarca Francesco Galli, amministratore delegato Iob-Gruppo San Donato – .E a tutti quanti hanno reso possibile questo servizio in più. Da quando è stato attivato il punto alla Fiera abbiamo effettuato oltre 8.000 tamponi, una media di 100/150 a settimana, con punti di 250 nel weekend».