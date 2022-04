Bergamo, terra di Distretti: la Lombardia raddoppia i fondi

La Bergamasca è la prima provincia lombarda per numero di Distretti diffusi e di amministrazioni comunali coinvolte, mentre è la seconda, dopo Milano, per numero di Distretti attivati, che fino ad oggi hanno raccolto oltre 17 milioni di contributi pubblici destinati a realtà pubbliche e operatori privati. Attualmente in provincia di Bergamo sono presenti 26 Distretti (ma è in fase di costituzione il ventisettesimo con Scanzorosciate – Le Vie del Serio), 4 Duc (distretto urbano del commercio) e 22 Did (distretti diffusi), che raccolgono 151 Comuni su 243. Regione Lombardia ha stanziato ben 42 milioni e 850 mila euro con 14.426 imprese bergamasche potenzialmente coinvolte, attive nei settori commercio, turismo e servizi.