Bimba morta di stenti: discussa la perizia, verso il processo per la mamma

Rapida udienza nella mattinata di mercoledì 8 febbraio, poco più di una decina di minuti, per Alessia Pifferi che si è presentata davanti al gip di Milano per la discussione tra le parti dell’esito di una perizia. Ultimo passaggio prima della richiesta di processo con rito immediato che la Procura formulerà a breve a carico della 37enne, in carcere dal 20 luglio scorso, accusata di omicidio volontario aggravato per aver abbandonato la figlia Diana di quasi un anno e mezzo da sola in casa per 6 giorni . La piccola morì di stenti.