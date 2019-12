Bimbi e disabili al ristorante Paga un anonimo benefattore

A beneficiare di questa solidale iniziativa sono stati per primi i bambini ospiti della Casa Famiglia di Brignano, affidata, sotto il controllo della Regione, alla Cooperativa «Fili intrecciati»: si tratta di bambini in età scolare, che hanno alle spalle difficili situazioni familiari per le quali sono stati temporaneamente allontanati dalla famiglia. Le rette sono pagate dai Comuni lombardi da cui provengono i bambini.

Per loro un giorno indimenticabile: nel pomeriggio, infatti, un giro in centro città, con visita alla chiesa di Santa Lucia per portare la letterina con i loro desideri e alle 20 ospiti al ristorante a Colognola. Dopo la cena a tutti è stato consegnato un regalo, con soggetti diversificati tra maschi e femmine per andare incontro ai gusti di ciascuno.