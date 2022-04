Lascia la mano del papà, investito bambino di 4 anni. Trasferito a Bergamo

Paura sabato 16 aprile a Bellano, comune in provincia di Lecco, sulla sponda orientale del lago di Como per una famiglia del milanese in gita al famoso Orrido. Il bimbo di 4 anni è stato urtato da una moto che percorreva a bassa velocità la via principale nel centro del paese, ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo per traumi al cranio, all’addome e a una gamba.