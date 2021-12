Per Natale ecco come preparare la Bisciola

La Bisciola, anche chiamata «Pan di Fichi» o «Panettone valtellinese», è un dolce tipico della Valtellina. Si tratta di una pagnottella arricchita con frutta secca, burro, uova e in alcune ricette anche miele. Ha un contenuto calorico elevato e durante le feste prende spesso il posto occupato in altre zone dal panettone, un dolce offerto principalmente in alta montagna, nei rifugi in alta quota.