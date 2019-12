Bonate Sopra, stretta sulla sicurezza

Daspo urbano contro la questua molesta

La decisione in Consiglio. Il sindaco: l’obiettivo è tutelare la sicurezza e il decoro urbano da certe zone di particolare rilevanza come giardini pubblici, luoghi sensibili del territorio comunale per la presenza di beni monumentali, storici, artistici o di particolare sensibilità popolare. La minoranza: solo una bandierina ideologica.