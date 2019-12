Boom di affitti brevi: +380% in 5 anni «Serve un limite, Città Alta va difesa»

«Va messo un argine alla trasformazione del centro storico». I toni usati dal sindaco Giorgio Gori mentre parla dell’espansione degli affitti brevi in città sono allarmistici: inusuali per il primo cittadino di Bergamo, giustificati dai numeri.

È uno dei casi in cui si può usare la parola «boom». Bastano infatti poche e semplici percentuali a mostrare l’aumento record degli affitti brevi in Bergamasca. B&B, case vacanza, campeggi, foresterie: da 373 del 2015 si è passati ai 1792 del 2019 (dato al 20 dicembre) con 7.294 posti letto e 2,25 giorni di soggiorno medio. Una crescita netta di 1419 strutture in quasi cinque anni con un incremento del 380%.