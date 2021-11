Boom di offerte lavoro: In un anno 70% in più. Mancano anche tecnici

Rispetto al 2° trimestre è +14%. Tra le figure più ricercate quelle per logistica e robotica. Introvabili manutentori e personale non specializzato.

Il lavoro torna «di prepotenza» nelle chiamate in Bergamasca. Lo dimostrano i dati del terzo trimestre 2021, in cui si registra un balzo in avanti importanti delle richieste di personale giunte alle Agenzie per il lavoro. La domanda da parte delle imprese fa infatti segnare un incremento boom del 70% rispetto allo stesso periodo del 2020, mentre cresce del 14% rispetto al secondo trimestre 2021.

Nell’analisi dell’Osservatorio Confindustria Bergamo-Agenzie per il Lavoro, è bene comunque precisare che i dati riguardano il settore del lavoro somministrato e non le assunzioni dirette, ma il quadro complessivo conferma quindi positivi segnali già evidenziati in generale sul territorio, con un aumento deciso delle richieste che genera in qualche caso tensioni per la scarsa reperibilità di alcune figure.