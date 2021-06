Boom di vaccini: un bergamasco su due ha fatto la prima dose - il grafico

Un nuovo sprint, per coprire a tappeto. La macchina vaccinale bergamasca ha rimesso il turbo sulle prime dosi, quelle che permettono di scatenare già una prima risposta immunitaria per dare riparo dal contagio e – soprattutto – dalle forme acute della malattia.

La fotografia arriva dai dati del portale della Regione: nell’ultima settimana per cui è disponibile il rendiconto, cioè dal 30 maggio al 5 giugno, altri 53.530 residenti in provincia di Bergamo hanno ricevuto la prima inoculazione, con un aumento del 69% rispetto ai 31.666 della settimana precedente (23-29 maggio). Per trovare un’accelerazione più consistente occorre tornare alla «famosa» ultima settimana di aprile, quella contraddistinta dal primo «stress test», che portò la Bergamasca a circa 80 mila prime dosi in sette giorni, all’interno di una road map con punte anche oltre le 16 mila iniezioni totali quotidiane.

Nelle ultime sei settimane, dalla coda di aprile all’inizio di giugno (in sostanza, da quando è in funzione il «contatore» della Regione), sono stati 266.796 i residenti in Bergamasca che hanno ricevuto la prima dose. E ancora, scandagliando i numeri: in circa quaranta giorni, più precisamente dal 26 aprile al 5 giugno, è raddoppiato il numero di bergamaschi con almeno la prima dose.