Bus e treni, il rimborso si complica

La Regione: «I fondi non bastano»

I conti non tornano. O meglio, i soldi non bastano. Il decreto rilancio ha previsto 500 milioni per il sostegno al trasporto pubblico locale: in realtà la dotazione è iniziale, quindi il fondo può venire incrementato secondo le reali necessità (e sono parecchie), ma la Regione lancia già l’allarme.