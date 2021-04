Buzzetti: «Forse siamo arrivati al picco i prossimi giorni sono cruciali»

L’epidemiologo Roberto Buzzetti: «I decessi sono sempre l’ultimo dato a diminuire. Indispensabile che la curva scenda in modo continuativo».

« I contagi in Lombardia e nella Bergamasca sono in discesa . In Lombardia si è sotto la soglia di incidenza dei 250 casi settimanali ogni 100 mila abitanti e a Bergamo siamo a 170. Ma è opportuno fare una precisazione: i casi positivi lombardi della seconda ondata sono stati più o meno il doppio di quelli della terza, ecco perché ora il picco lombardo dei decessi si è dimezzato . A Bergamo invece i picchi dei contagi sono stati pressoché uguali tra seconda e terza ondata e infatti i picchi dei decessi sono rimasti simili, con un leggero aumento nella terza ».