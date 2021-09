Caccia, da sabato 25 ripresa parziale in Lombardia

I cacciatori bergamaschi e lombardi possono tornare a imbracciare le doppiette. Da sabato 25 settembre una ripartenza parziale, dal 2 ottobre una sostanziale riapertura per tutta la stanziale e la migratoria.

La Giunta regionale lombarda ha approvato un nuovo calendario venatorio, più rispondente alle indicazioni dell’Ispra (l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale), per riaprire la caccia dopo la sospensione decisa martedì dal Tar , che ha accolto in via cautelare il ricorso presentato dalla Lega per l’abolizione della caccia, determinando la sospensione dell’attività venatoria.