Zogno, cadono massi sulla strada: ferita un’automobilista

È successo giovedì 21 ottobre, complice il maltempo di queste ore. I massi sono caduti nel territorio di Zogno sulla strada 470, in via Diolo. Sul posto i Carabinieri, i Vigili del fuoco di Zogno e l’Anas che ha provveduto a istituire percorsi alternativi per garantire la viabilità. In particolare è caduto un masso di un metro cubo circa e nella discesa del materiale dalla parete rocciosa un’auto è stata colpita, causando il ferimento lieve di un’automobilista.

La strada è stata liberata dai detriti, ma temporaneamente chiusa in attesa di verifiche. Nella caduta. Sul posto anche un’ambulanza che ha provveduto alle cure mediche della donna.