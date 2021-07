Cadono nelle acque del Serio: soccorsa una donna, il suo cane muore

Sono caduti nel fiume mentre stavano cercando di attraversarlo. È successo giovedì 29 luglio a Romano. Soccorsa una donna di 38 anni, per il suo cane non c’è stato nulla da fare: è morto annegato.

I Vigili del fuoco volontari di Romano di Lombardia sono intervenuti giovedì 29 luglio, nel tardo pomeriggio, per soccorrere una persona nel fiume Serio nel tratto di Romano. L’allarme è scattato intorno alle 18 per due persone in acqua. Una coppia, con il suo cane, stava attraversando il fiume quando è caduta in acqua vicino al ponte ferroviario e stradale: l’uomo di 42 anni e la donna, di 38, sono stati trascinati dalla corrente, in questi giorni più forte a causa del recente maltempo: l’uomo è rimasto illeso nell’incidente, la ragazza è riuscita a fatica a salire su un isolotto mentre il cane è morto a causa della caduta, nel tratto del fiume dove è finito con i suoi padroni. L’animale è annegato, rimasto incastrato con le zampe nei ciottoli, sotto il livello dell’acqua.