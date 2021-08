Caironi alle Paralimpiadi: «Voglio il tris dei 100 e la vittoria anche nel salto in lungo»

Dopo aver scritto la storia Martina Caironi può entrare nella leggenda. Quella di Tokyo sarà la terza Paralimpiade nella carriera della 31enne finanziera originaria di Borgo Palazzo, attesa dalla sfida più ambiziosa di sempre: «L’obiettivo è il tris sui 100 metri abbinandovi per la prima volta il titolo del salto in lungo». Proprio in queste ore, la donna bionica dello sport bergamasco, sta volando in direzione del Sol Levante, con valigia sogni, speranze, esperienza e un portafortuna.

Arrivata nel villaggio di Sendai, sul comodino appoggerà...