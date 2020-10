Caldaie accese in Bergamasca Conto da 20 milioni di euro

A pesare il rincaro delle tariffe segnalato dall’Unione nazionale consumatori nel consueto report trimestrale, prendendo in considerazione il periodo compreso dal 1° ottobre 2020 al 30 settembre 2021: sulla bolletta ci sarebbe un rincaro di 70 euro per la luce e 96 euro in più per il gas. Cosa significa per la nostra provincia? Il conto potrebbe superare i 20 milioni di euro, se si considera che le famiglie in provincia sono circa 270 mila e che gli stessi aumenti dovrebbero applicarsi a chi non è ancora passato al mercato libero, ovvero poco meno di una famiglia su due.

E se l’Arera, ovvero l’Autorità di regolamento di settore, sottolinea come questi aumenti non rappresentino altro che il rimbalzo dopo il crollo delle tariffe durante il lockdown, offrendo comunque «un saldo positivo per la famiglia-tipo» per il 2019, l’Unione nazionale consumatori ribatte sostenendo come gli stessi rincari registrino «un vero e proprio record storico: mai, da quando ci sono gli aggiornamenti trimestrali stabiliti dall’Authority, dal 2003, si sono verificati rialzi così elevati».