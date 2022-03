Calogero, portalettere per scelta: «Così mia figlia crescerà meglio»

Si è trasferito a Bergamo nel 2019 da Agrigento per la figlia, Giulia, che di anni oggi ne ha cinque. A lei voleva dare le migliori possibilità in termini di servizi, di scuole e d’ambiente, che in Sicilia, magnifica terra di sole e mare, non trovava. Ha scelto di fare il portalettere per Poste Italiane , nonostante una laurea in giurisprudenza e un master in risorse umane, perché gli orari di lavoro gli permettono di conciliare impiego e famiglia: per essere presente davvero nei momenti di crescita della figlia. E per la festa del papà è arrivato il contratto a tempo indeterminato.