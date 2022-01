Camerata Cornello, l’antico mulino dei Tasso sarà museo e locanda

È anch’esso un pezzo di storia dei Tasso, il casato che inventò il moderno servizio postale e da cui uscì anche la figura del poeta Torquato. Parliamo di un mulino, un vecchissimo mulino e dell’edificio che lo ospita, citato dallo storico Giovanni Da Lezze nel 1596, ma funzionante molto probabilmente già nel 1300. Siamo nella valle del Cornello, poi conosciuta come Valle dei molini, proprio perché qui c’erano - come ricorda ancora Da Lezze - cinque molini e un maglio. Vicino a Bretto e Cornello dei Tasso, lungo la seriola che faceva da confine tra Pianca (San Giovanni Bianco) e Bretto (Camerata Cornello). Mulino che serviva per macinare grano, orzo, più tardi anche mais. E che fu al centro anche di un contenzioso. L’acqua che serviva i cinque mulini non era certo molta e, nel 1700, qualcuno pensò di non farla più arrivare alla macina dei Tasso. Che, forti del loro prestigio, si rivolsero a Venezia: l’acqua venne subito loro restituita. L’edificio ospitava probabilmente macina, casa del mugnaio, poi forse delle stalle. Pare abbia funzionato fino a metà Novecento, poi l’abbandono.

Il sindaco Andrea Locatelli