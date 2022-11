Camorone, il ricordo a 20 anni dalla frana: «La comunità ha saputo rialzarsi» - Video

«Ricordare è giusto, ma bisogna sempre guardare al futuro. Erano tempi difficili per molti paesi d’Italia ma fin da subito abbiamo avuto un occhio di riguardo per Camorone». È un passaggio dell’intervento di Guido Bertolaso, assessore al Welfare della Regione Lombardia, in occasione del ventesimo anniversario della frana di Camorone. Proprio in quegli anni Bertolaso era direttore del dipartimento di protezione Civile e fin dal primo momento si è recato personalmente nella frazione brembillese per aiutare gli sfollati.